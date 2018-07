Michael Douglas se une a Paul Rudd em 'Homem-Formiga'

Douglas, de 69 anos, vai interpretar Pym, criador de uma tecnologia que o encolhe até ficar do tamanho de um inseto e, assim, se tornar o Homem-Formiga. Rudd, de 44 anos, ator de "O Âncora: a Lenda de Ron Burgundy", terá o papel de Scott Lang, o alter ego do diminutivo super-herói da Marvel.

O personagem Pym apareceu pela primeira vez no número 27 da revista em quadrinhos "Tales to Astonish", da Marvel Comics, em janeiro de 1962.

"Nós sabíamos que precisaríamos de um ator capaz de trazer peso e estatura para o papel que o personagem merece", disse o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, em um comunicado postado no website Marvel.com.

"Nós nos sentimos incrivelmente aliviados quando Michael Douglas concordou em assumir o papel com o charme e a força que ele traz para cada personagem que incorpora, e não poderia ser mais estimulante ver o que ele fará para dar vida a Hank Pym", acrescentou Feige.

A estratégia da Disney em levar o universo dos super-heróis da Marvel para as telas do cinema tem se mostrado uma opção lucrativa, com filmes como "Os Vingadores" e "Homem de Ferro 3" cruzando a marca do 1 bilhão de dólares de arrecadação nas bilheterias do mundo todo.

Douglas, ganhador do Oscar de melhor ator em 1988 por "Wall Street", drama do mercado financeiro dirigido por Oliver Stone, e um Globo de Ouro no domingo por sua interpretação de Liberace no filme "Minha Vida com Liberace", da HBO, está dando um raro passo no mundo das franquias de ação de grande orçamento.

O enredo de "Homem-Formiga" está sendo mantido sob estrito sigilo. O filme, dirigido por Edgar Wright, deve estrear em julho de 2015.