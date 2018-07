O ator Michael Douglas, de 65 anos, tem um tumor na garganta e será tratado com radiação e quimioterapia por um período de oito semanas. Filho do também ator Kirk Douglas e vencedor do Oscar como produtor do filme Um Estranho no Ninho (1975), de Milos Forman, e como ator em Wall Street - Poder e Cobiça (1987), de Oliver Stone, Douglas afirmou à revista People que está "muito otimista", assim como seus médicos.