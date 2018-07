Michael Jackson deixa bens para fundo familiar em testamento

O testamento de Michael Jackson, assinado pelo cantor em 2002, foi revelado nesta quarta-feira em um tribunal em Los Angeles, na Califórnia.

O artista deixou todos os bens para um fundo familiar que deverá ser administrado pela mãe de Michael, Katherine Jackson. Ela também é nomeada no testamento como a guardiã dos três filhos do artista.

Segundo a vontade do cantor, a sucessora de sua mãe na guarda dos filhos será a também cantora Diana Ross.

A mãe biológica dos dois primeiros filhos de Michael Jackson, Debbie Rowe, ficou de fora do testamento.

De acordo com o documento, assinado em 7 de julho de 2002, os bens do cantor estavam avaliados, naquele ano, em US$ 500 milhões.

Ainda segundo o testamento, os bens do artista incluem "lucros em um catálogo de direitos autorais musicais que atualmente é administrado pela Sony ATV, assim como os lucros de diversas entidades".

O conteúdo do testamento do cantor foi alvo de muitos rumores desde a morte de Michael Jackson, na última quinta-feira.

A família chegou a afirmar que não sabia se ele havia, de fato, deixado um testamento.