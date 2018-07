Michael Jackson lidera parada britânica pela 3ª semana

O cantor Michael Jackson segue no topo da parada britânica de álbuns pela terceira semana consecutiva, informou a Official Charts Company neste domingo.

O álbum The Essential, com os maiores sucessos de Jackson, é o primeiro colocado na lista dos mais vendidos pela segunda semana seguida. Na primeira semana logo após a morte do cantor, o CD mais vendido foi Number Ones.

Lungs, de Florence and The Machine, ficou no segundo lugar da parada nesta semana, e é o único entre os Top 5 que não é de Michael Jackson.

Off The Wall, Thriller e The Motown Years completam o ranking.

Na parada de singles, a música Man In the Mirror, de Jackson, caiu da segunda para a terceira posição.

Os álbuns de Jackson venderam, juntos, quase 600 mil cópias na Grã-Bretanha, na semana passada.

Desde a morte do cantor, no último dia 25 de junho, o número de álbuns e singles vendidos chega a 1,5 milhão. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.