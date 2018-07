Michael Jackson morre em Los Angeles

O astro da música pop Michael Jackson morreu, nesta quinta-feira, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de acordo com a imprensa americana.

Segundo com o jornal Los Angeles Times, o cantor, que tinha 50 anos de idade, foi levado às pressas na tarde desta quinta-feira para um hospital após sofrer uma aparente parada cardíaca.

Citando um capitão do corpo de bombeiros de Los Angeles, a publicação afirma que, no momento em que os médicos chegaram à casa do cantor, ele não estava respirando.

Antes que Jackson chegasse ao hospital, os médicos teriam tentado realizar uma reanimação cardiorrespiratória no cantor.

Ele teria chegado ao hospital já em coma profundo.

Uma série de shows de Michael Jackson estava prevista para ter início no dia 13 de julho, em Londres.

O músico tinha um histórico de problemas de saúde e há 12 anos não finalizava um show. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.