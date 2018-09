Michael Oliveira vence argentino e conquista cinturão

A luta no Ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo, teve a presença de personalidades, como o ex-pugilista Acelino Popó Freitas, e bom público, especialmente um grupo da região de Heliópolis, bairro da capital paulista, e membros da torcida organizada palmeirense Mancha Alviverde - no total, foram cerca de três mil torcedores presentes. E Michael Oliveira fez a festa, com a vitória sobre o argentino.

O combate foi duro para o brasileiro de 20 anos. Mas, após 10 assaltos, ele conseguiu vencer por decisão unânime dos juízes - 97-93, 98-92 e 98-92 foram as notas. Assim, Michael Oliveira somou a sua 14ª vitória em 14 lutas como pugilista profissional (são 11 por nocaute) e acabou com a invencibilidade do rival argentino - Adriel tem agora 10 vitórias, dois empates e uma derrota.