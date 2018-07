Michel Vinaver e a cena da era digital

A física quântica demonstrou a falácia do tempo linear, a filosofia e a psicologia atuais já derrubaram a noção de identidade como unidade sólida, mas a vida cotidiana ainda se organiza por conceitos e paradigmas do século passado. A era digital, com seus links, redes, trânsitos, mal começa a agir na nossa percepção de mundo. E os efeitos dessa transformação são difíceis de analisar. Como é comum acontecer, são nos pequenos palcos, em todo mundo, que novos parâmetros começam a atravessar a cena, afetando a criação e exigindo do espectador outra atitude receptiva.

Colocar o público num barco em trânsito no Rio Tietê para falar de identidade, no espetáculo BR3, ou suspender atores por cordas no alto de um prédio em Kastelo (ainda em cartaz no Sesc da Avenida Paulista) como faz o Teatro da Vertigem, são apenas dois exemplos desse movimento de experimentar novas formas de atuação e recepção. Pois duas artistas com passagem pelo Vertigem estão envolvidas na criação de Dissidente, que estreia hoje numa pequena sala do Sesc Consolação. A direção é de Miriam Rinaldi que colaborou na criação de O Livro de Jó e Apocalipse 1,11, entre outros trabalhos do grupo dirigido por Antonio Araújo. No elenco estão José Geraldo Rodrigues e Cácia Goulart, atriz que atuou em BR3.

Partiu de Cácia a iniciativa de levar ao palco essa peça do francês Michel Vinaver, atuante em Paris, considerado legítimo representante da cena contemporânea, no sentido conceitual e não apenas temporal. "Seus textos não têm pontuação, não há traços psicológicos na construção dos personagens. Dissidente tem 12 quadros, cenas muito curtinhas todas em torno de uma mãe e seu filho, sem linha temporal definida entre uma e outra", comenta Miriam. "Nosso desafio é manejar bem a atmosfera de possibilidades que se cruzam e assim propiciar ao espectador o prazer de completar o jogo proposto."

Mas há sim temas postos em questão. O principal deles, ou pelo menos o mais facilmente detectável nessa peça escrita em 1976, diz respeito à pressão no mundo do trabalho. "Vinaver foi diretor da Gillete e isso se reflete em sua dramaturgia. Ele maneja com muita habilidade, e propriedade, a linguagem do mundo corporativo, das pesquisas de mercado, do estímulo ao consumo." Na peça, a mãe acaba de perder seu emprego, cuja tarefa foi em grande parte substituída por um computador. Já o filho acaba de conseguir seu primeiro trabalho remunerado, numa grande empresa.

"A peça reflete a crítica de uma geração que viveu o maio de 68 e frustrou-se com a sociedade que se desenhou na década seguinte e se sedimentou nos anos 80." Ideia presente na cenográfica "barricada de mercadorias" em lugar dos paralelepípedos.