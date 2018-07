Micheletti pode dialogar com Zelaya

Em um gesto que contradisse suas declarações mais recentes, o presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, aceitou o início de um diálogo com o presidente deposto, Manuel Zelaya. A informação partiu de quatro dos seis candidatos presidenciais, com quem Micheletti se reuniu na tarde de ontem. Em uma segunda etapa para fomentar uma solução pacífica para a situação de Honduras, os quatro candidatos seguiram para a embaixada do Brasil, onde Zelaya está abrigado desde segunda-feira, para convencê-lo a aceitar a volta à presidência até janeiro, mas com poderes limitados.

"Conseguimos o compromisso do senhor Micheletti de reiniciar o diálogo, no marco do Acordo de San José ou em qualquer outro", afirmou o candidato Elvin dos Santos, companheiro do presidente de facto no Partido Liberal, referindo-se ao acordo promovido pelo presidente de Costa Rica, Oscar Arias. Segundo os candidatos, as conversações entre Zelaya e Micheletti seriam mediadas pelo líder costa-riquenho.

Ontem à noite, o governo de facto disse que estava adiando o recebimento de uma missão da Organização dos Estados Americanos (OEA) para receber Arias e o vice-presidente do Panamá, Juan Carlos Varela. A medida tratou-se de uma sugestão do ex-presidente americano Jimmy Carter com quem Micheletti conversou anteontem por telefone.

As declarações dos quatro candidatos, ao final do encontro com Zelaya, indicavam que ainda havia resistência do presidente deposto com relação às limitações ao exercício do poder.

Pouco antes desse encontro, Zelaya havia afirmado ao Estado que, qualquer que fosse o vencedor da eleição de 29 de novembro, não poderia tomar posse em janeiro sem que, antes, ele a presidência lhe fosse restituída.

"Há uma abertura, mas não uma determinação. Cada um está colocando sua vontade, mas há uma abertura para criar confiança e para que haja paz e justiça", resumiu o candidato do Partido Nacional, Porfírio "Pepe" Lobo, que lidera as pesquisas eleitorais.

O contato de Zelaya com os candidatos começou anteontem, quando recebeu o candidato independente e sindicalista Carlos Reyes. Conforme informou ao Estado, ele conversará hoje com César Ham, da União Democrática. Ambos fazem parte da Frente Nacional de Resistência, que apoia o retorno de Zelaya ao poder, e se recusaram a participar do encontro com Micheletti.

Zelaya disse ontem que se reuniu, pela primeira vez, com um representante do governo de facto.

Depois de se reunir com o bispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, Zelaya afirmou ter se reunido na véspera com um enviado de Micheletti, a quem não quis identificar, e se reuniria à noite com os principais candidatos presidenciais.

"Ainda não temos nenhum avanço (nas negociações com o governo de facto), mas o fato de termos começado a dialogar já é algo positivo", disse Zelaya.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve se reunir hoje para, a pedido do Brasil, debater a situação de Honduras.