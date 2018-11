Michelle Obama ajuda crianças na busca por Papai Noel

Michelle Obama participou da iniciativa "Norad segue Papai Noel." A Norad, organização militar norte-americana e canadense, simula todo Natal a viagem de Papai Noel para que as crianças possam seguir pela internet e pelo telefone a jornada pelo mundo.

A primeira-dama passou 40 minutos conversando com crianças que buscavam pela linha telefônica da Norad informações sobre a localização de Papai Noel. A família presidencial passa a folga de Natal no Havaí.

"Ela me perguntou o que eu queria de Papai Noel, e eu falei um MP3, e ela me disse que a filha dela queria um MP3 também," disse Juliana, de Goose Creek, na Carolina do Sul, à Reuters

A mãe de Juliana, Jennifer, afirmou ter pensado primeiro que era uma brincadeira ou uma mensagem pré-gravada, mas depois se deu conta de que, "uau, era ela, mesmo."

A Norad, que se dedica à defesa aeroespacial e marítima, diz que usa radares, satélites, câmeras digitais e jatos para seguir o Papai Noel.

Um mapa do planeta que mostra o deslocamento do Papai Noel, links para vídeos e jogos em sete idiomas estão em www.noradsanta.org

Austin Futch, dez anos de idade, de Memphis, Tennessee, disse que perguntou à primeira-dama coisas sobre a vida na Casa Branca.

Ele queria saber como era ficar cercada por agentes secretos durante todo o tempo e se era difícil ser casada com o presidente.

"Não, ele é um cara muito legal," disse Michelle Obama, de acordo com a transcrição da conversa divulgada pela Casa Branca.

"É um trabalho difícil, e você quer fazer de tudo para ajudá-lo, mas é fácil ser casada com ele. Ele é um cara meio engraçado, engraçado de estar perto."

(Reportagem por Alister Bull)