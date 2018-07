Michelle Obama convida heróis de atentado e atleta gay para discurso

A Casa Branca usa a área reservada para a primeira-dama no plenário da Câmara dos Deputados durante o discurso anual do presidente para destacar pessoas e temas importantes para ela e para o governo.

Uma professora de Washington e o estagiário mais jovem da Intel também estarão juntos da primeira-dama.

Abaixo seguem os nomes e as descrições dos convidados que a Casa Branca já divulgou:

1) Carlos Arredondo e Jeff Bauman, de Boston

Arredondo, com um chapéu branco de caubói, foi fotografado ajudando o gravemente ferido Bauman depois do atentado à Maratona de Boston no ano passado. A imagem se tornou um símbolo de esperança após o ataque. Bauman perdeu as duas pernas. Os dois homens se tornaram amigos próximos, segundo a Casa Branca.

2) Gary Bird, chefe dos bombeiros em Moore, Oklahoma

Bird liderou o resgate após o tornado que atingiu Moore, matando 25 pessoas, incluindo crianças. "O bombeiro Gary Bird representa todos os que se mobilizaram para ajudar a comunidade de Moore", disse a Casa Branca.

3) Jason Collins, jogador de basquete

O veterano jogador de basquete Jason Collins anunciou no ano passado que era gay. Por 12 anos jogador da NBA, ele se tornou o primeiro atleta em atividade das quatro grandes ligas esportivas profissionais dos EUA a se declarar gay.

4) Joey Hudy, aprendiz da Intel

Hudy se encontrou com o presidente Barack Obama aos 14 anos durante uma feira de ciências na Casa Branca. Agora, aos 16, ele é o estagiário mais jovem da Intel, fabricante de chips.

5) Kathy Hollowell-Makle, professora em Washington

Hollowell-Makle foi a professora do ano do distrito de Columbia em 2013. "No final do ano, mais de 90 por cento dos alunos dela demonstraram conhecimentos de níveis adiantados, e, no ano passado, mais de 80 por cento dos estudantes dela avançaram dois ou mais níveis de leitura", declarou a Casa Branca.

(Reportagem por Jeff Mason)