Michelle Obama leva primeiras-damas ao seu bairro em Chicago

O grupo visitou o Centro Juvenil Gary Komer, que oferece atividades culturais, cursos e reforço escolar para crianças e adolescentes do bairro, onde cerca de 90 por cento das famílias são de baixa renda.

Michelle, que passou a infância a poucas quadras da instituição, estava acompanhada das primeiras-damas da Albânia, da Croácia, da Noruega, da Turquia e da França. Anne-Mette Rasmussen, casada com o secretário-geral da Otan, Anders Fogh Rasmussen, também participou da visita, que coincidiu com a cúpula da Otan em Chicago.

"Eu as trouxe aqui porque tenho muito orgulho de onde eu cresci, e quis mostrar a todos algumas das coisas maravilhosas que estão acontecendo aqui no South Side", disse a primeira-dama dos EUA antes de uma apresentação de ginástica rítmica ao som de "My Kind of Town", cantada por Frank Sinatra.

"Eu cresci como vocês", disse Michelle a um grupo de crianças negras. "Mesma origem. Minha família não tinha muito dinheiro, nem meu pai nem minha mãe tiveram a oportunidade de fazer faculdade, e a maioria das pessoas no meu bairro não teve esse chance também."

Aluna brilhante, Michelle ganhou bolsa em uma escola especial de Chicago, e depois se formou em Sociologia em Princeton e Direito em Harvard.