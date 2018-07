Michelle Obama seduz redes sociais, mas audiência de TV fica estável

Mas os dados preliminares de audiência indicam que o discurso da primeira-dama foi visto por cerca de 11,1 milhões de pessoas em três redes da TV aberta, o que é um resultado semelhante ao obtido na semana passada por Ann Romney ao apresentar seu marido, o candidato republicano Mitt Romney, na Convenção Nacional Republicana.

As audiências por TV paga só devem ser divulgadas mais tarde na quarta-feira.

Nas redes sociais, a reação ao discurso de Michelle foi avassaladora, e no Twitter não faltavam mensagens propondo que ela própria um dia dispute a presidência.

Na conclusão do seu discurso, ela era o tema de 28 mil tuítes por minuto, segundo o Twitter. Isso representa o dobro da repercussão do discurso de Mitt Romney na convenção republicana. Ann Romney foi citada em pouco mais de 6.000 tuítes por minuto.

Wolf Blitzer, âncora da CNN, disse que a primeira-dama marcou "não um ‘home run' (pontuação máxima do beisebol), e sim um ‘grande slam' (conjunto de vários campeonatos importantes)."

Na noite de terça-feira, as "hashtags" #michelleobama e #firstlady estavam entre os cinco principais "trend topics" do Twitter. O índice Twindex dela, que mensura os sentimentos dos usuários do site acerca de personalidades políticas, subiu de 71 antes do discurso para 84 imediatamente depois.

O presidente Obama teve um impulso ainda maior. Seu Twindex saltou de 25 antes de a primeira-dama subir ao palco para 54 imediatamente depois. As pesquisas tradicionais de opinião, no entanto, continuam mostrando uma disputa eleitoral acirrada entre ele e Romney.

Numa manobra astuta, a Casa Branca divulgou uma foto em que Obama e suas duas filhas aparecem aninhados num sofá da Casa Branca, assistindo ao discurso de Michelle. A foto foi vista 82 mil vezes nas primeiras quatro horas após a publicação.

O comediante Chris Rock esteve entre os muitos tuiteiros entusiasmados com a primeira-dama. "Estou pronto para votar AGORA caramba! Cadê a urna? Que dia? Onde estou? Quem sou eu? Michelle OBAMA senhoras e senhores. Uau", escreveu.

Muitos outros olharam além do manto de "primeira-mãe" que Michelle assumiu nos últimos quatro anos. "Acho que precisamos parar de comparar o discurso de Michelle Obama aos discursos das primeiras-damas e começar a compará-lo aos presidenciais. Isso é forte", disse a usuária Heidi N. Moore.

"Dane-se, façam de Michelle Obama a presidenta da droga do mundo todo", sugeriu David Robert no microblog.

(Reportagem adicional de Alex Dobuzinskis)