Mickey Mouse faz aniversário de 80 anos

O Mickey Mouse, um ícone do cinema americano, completou 80 anos nesta terça-feira. Criado por Walt Disney, Mickey estreou nas telas dos cinemas em 1928, no filme Steaming Boat Willie, o primeiro desenho animado com som da história do cinema. Mickey já participou de diversos filmes, milhares de programas de televisão e suas revistas em quadrinhos vendem milhões de exemplares no mundo inteiro. Junto com a parceira, Minnie, o camundongo Mickey se tornou o maior anfitrião dos parques temáticos e a maiorlogo marca do império multi-ilionário iniciado por Walt Disney.