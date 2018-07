Micro-ônibus cai de ponte e deixa oito mortos na BA

Seis passageiros, entre eles uma mulher, morreram no local. Dois homens chegaram a ser levados para o Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, mas não resistiram aos ferimentos. Outras 22 pessoas, entre elas o motorista do veículo, sete mulheres e um bebê de 10 meses, foram atendidas na unidade, que não confirmou o estado de saúde delas. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a maioria dos passageiros residia em Coração de Maria e voltava para casa depois da jornada de trabalho em Feira de Santana.