Micro-ônibus desgovernado mata criança de 10 anos Um micro-ônibus desgovernado atropelou e matou ontem à noite a estudante Rebeca Goes de Araújo, de 10 anos, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Acompanhada da irmã de 14 anos, Rebeca havia acabado de atravessar a rua; e mal pisou na calçada, quando o coletivo a atingiu, arrastando-a criança por pelo menos 30 metros. A criança morreu no local.