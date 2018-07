'Microdados' do Enem são de difícil acesso para escolas Além do ranking por escola, o Inep coloca em seu site os chamados "microdados" do Enem. O conjunto de informações possibilita diversos recortes, como analisar os acertos por questão dos candidatos, por exemplo. O instituto ligado ao MEC aponta que os dados auxiliam as instituições em seu processo de avaliação, mas, na prática, quase nenhuma escola consegue utilizá-lo.