Microônibus invade pátio de delegacia em São Paulo Um microônibus caiu na noite de ontem no pátio do 92º Distrito Policial, do Parque Santo Antonio, na zona sul da capital paulista. O motorista já havia encerrado seu expediente e retornava para casa no momento em que, ao fazer uma manobra, acabou descendo um barranco e, de frente, caiu no pátio da delegacia. Segundo os policiais civis que estavam no plantão e que acompanharam o socorro prestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o condutor do microônibus teria sofrido um trauma no tórax. Em estado grave, o rapaz foi encaminhado ao Hospital São Paulo. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente. Nenhum dos veículos que estavam no pátio da delegacia foi atingido.