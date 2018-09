Microônibus tomba e deixa 14 feridos na Bandeirantes Catorze pessoas ficaram feridas, entre elas uma gravemente, após um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, na região de São Paulo, por volta das 8 horas de hoje. A colisão aconteceu na altura do km 27, na pista sentido interior. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o microônibus tombou após bater na lateral de uma carreta. As vítimas que tiveram ferimentos leves foram levadas para hospitais de São Paulo. Apenas a pessoa que se feriu gravemente foi socorrida pela equipe do helicóptero Águia, que a encaminhou ao Hospital das Clínicas. Uma faixa de rolamento permanecia interditada às 9h15 e, de acordo com a polícia rodoviária, havia um congestionamento de três quilômetros.