Microônibus tomba e deixa 17 feridos no interior de SP Dezessete pessoas ficaram feridas, entre elas uma gravemente, em um acidente no início da manhã de hoje na Rodovia Presidente Dutra, na região de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba (SP). Segundo informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um microônibus transportando trabalhadores de uma empreiteira tombou por volta das 6 horas, na alça de acesso da rodovia para a entrada da cidade, na altura do km 99 da pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, 15 passageiros tiveram ferimentos leves, outro ficou ferido moderadamente e outro ficou em estado grave. As vítimas foram levadas pra o pronto-socorro de Pindamonhangaba.