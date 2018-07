Microsoft age para acalmar clientes corporativos sobre espionagem

A desenvolvedora do sistema operacional mais popular do mundo disse que nunca entregou quaisquer dados do tipo sob o Ato de Vigilância de Inteligência Estrangeira e não acredita que as autoridades tenham o direito à informação caso ela esteja armazenada fora dos EUA.

"Estamos nos comprometendo contratualmente a não entregar (os dados) sem entrar em litígio", disse o conselheiro geral da Microsoft, Brad Smith, em uma entrevista à Reuters.

Smith também afirmou que a Microsoft aumentará dramaticamente o nível de criptografia que usa para o tráfego interno de dados, seguindo ações similares do Google e do Yahoo, na esteira de relatos de que a Agência de Segurança Nacional dos EUA teria grampeado instalações fora do país sem supervisão da Corte de Vigilância de Inteligência Estrangeira.

Abordando outra preocupação, uma porta-voz disse que a empresa não acredita que possa ser ordenada a instalar spywares no computador de usuários e que a Microsoft lutaria contra uma ordem do tipo no tribunal.

(Por Joseph Menn)