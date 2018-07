Microsoft batiza próximo sistema operacional de 'Windows 10'

A próxima versão do principal produto da Microsoft, que ainda funciona na grande maioria dos computadores pessoais, pretende recapturar o lucrativo mercado corporativo, que em geral ignorou o novo visual do Windows 8.

O Windows 10 será "a melhor plataforma empresarial que tivemos", disse o diretor de sistemas operacionais da Microsoft, Terry Myerson, em evento em San Francisco. Somente 20 por cento das organizações migraram para o Windows 8, foi lançado há dois anos, segundo a empresa de pesquisa de tecnologia Forrester.

Ele disse que o Windows 10 representava um novo tipo de sistema para a companhia, já que busca unificar computação e a proliferação de dispositivos móveis.

O novo sistema, que deve sair no próximo ano, restaura o tradicional botão do menu iniciar, um recurso que muitos usuários de computadores exigiram de volta depois de ter sido omitido no Windows 8.

(Por Bill Rigby)