Microsoft estuda investir até US$3 bi na Dell--mídia

O grupo de private equity Silver Lake Partners está tentando finalizar um grupo de ofertas para fechar o capital da terceira maior fabricante de computadores, e abriu discussões com possíveis parceiros acionários, disseram fontes próximas ao assunto.

A Dell também formou um comitê especial para analisar quaisquer possíveis acordos, disseram à Reuters várias fontes com conhecimento da questão. Caso a operação seja bem-sucedida, seria um dos maiores fechamentos de capital desde antes da crise financeira global.

A Microsoft, que acelerou sua entrada no segmento de hardware de informática em 2012 com o lançamento do tablet Surface, vai fornecer o capital sob a forma de um híbrido de dívida e ações, de acordo com a CNBC.

A Microsoft e a Dell ambas se recusaram a comentar sobre a notícia da CNBC. O papel da Dell avançava 2,57 por cento para 16,17 dólares às 16h35, no horário de Brasília.

