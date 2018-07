Microsoft irá comprar Mojang, fabricante do jogo Minecraft, por US$2,5 bi

A Microsoft disse em um comunicado que espera que a aquisição da companhia baseada em Estocolmo atinja o equilíbrio entre receitas e despesas no ano fiscal de 2015, pelo padrão contábil GAAP. A transação deverá ser concluída no final de 2014.

"O jogo é uma atividade de alta utilização em dispositivos, de PCs e consoles a tablets e celulares, com bilhões de horas gastas a cada ano", disse o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella.

"O Minecraft é mais do que uma grande franquia de jogos - é uma plataforma aberta no mundo, impulsionada por uma comunidade vibrante com a qual nos preocupamos profundamente, fértil de novas oportunidades para essa comunidade e para a Microsoft."

A Microsoft disse que planeja continuar disponibilizando o Minecraft em todas as plataformas em que está disponível hoje: PC, iOS, Android, Xbox e PlayStation.

(Por Mia Shanley)