Microsoft lança novo Office com foco em geração móvel

O novo pacote Office de aplicativos é a primeira reformulação do produto desde 2010 e o objetivo é superar a concorrência dos aplicativos online gratuitos do Google.

"A ideia de uma versão sempre atualizada do Office veio diretamente das pessoas que usam aparelhos móveis hoje", disse Kurt DelBene, diretor da divisão Microsoft Office, em entrevista por telefone. "O usuário quer que o conteúdo o acompanhe aonde vá. Para nós, é uma oportunidade de dar aos clientes o que eles querem."

A versão do software voltada a consumidores, o Office 365 Home Premium, chegou ao mercado nesta terça-feira. Depois de baixar os programas básicos online, o usuário terá acesso a versões atualizadas de todos os aplicativos Office em até cinco aparelhos, pagando uma assinatura anual de 100 dólares.

O software será atualizado online, o que representa uma mudança da política anterior, em que os usuários esperavam anos para ter atualizações dos softwares instalados. O novo Office adota o estilo do Windows 8, lançado no ano passado, com design mais moderno e suporte a telas sensíveis a toques.

As "fitas" que mostram os comandos do Word e Excel não mudaram muito. Pela primeira vez, o pacote inclui o serviço online de telefonia e vídeo Skype, adquirido pela Microsoft em 2011.

O trabalho dos usuários pode ser armazenado em centrais remotas de processamento - "na nuvem" - e a mais recente versão do documento será acessada por meio de qualquer aparelho licenciado e dotado de navegador com o qual o usuário deseje trabalhar.

DE OLHO NO GOOGLE

O novo Office foi desenvolvido durante dois anos e meio e tem por objetivo combater a crescente popularidade do Google Apps, uma coleção de aplicativos disponíveis apenas online e semelhantes ao Office que o Google oferece gratuitamente a usuários domésticos e vende a empresas por 50 dólares por usuário por ano.

"O lançamento do Office 365 hoje marca um grande passo na transformação da Microsoft para negócios voltados a dispositivos e oferta de serviços", disse Steve Ballmer, presidente-executivo da Microsoft, em comunicado.

A oferta do Office 365 para empresas, principal mercado da Microsoft, já começou, apesar do lançamento oficial estar marcado para 27 de fevereiro. Os novos aplicativos do Office estão disponíveis para um grande número de clientes empresariais desde dezembro.

A Microsoft estima que 1 bilhão de pessoas no mundo usam alguma parte do Office e a unidade responsável pelo pacote é a mais lucrativa da companhia, gerando mais da metade do lucro da empresa.

As vendas do Office caíram no último trimestre diante da espera dos consumidores pela nova versão, mas analistas esperam que as vendas se recuperem neste trimestre.

"A Microsoft vinha sendo criticada não apenas pelo preço, mas também por não inovar o Office rapidamente e por ser lenta em responder ao movimento da Web ou dos dispositivos móveis", afirmou Michael Silver, analista da empresa de pesquisa do mercado de tecnologia Gartner. "O Office 2013 atende parte das críticas e a Microsoft ainda tem poder para manter seus níveis de preços."