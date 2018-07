Microsoft muda logomarca pela primeira vez em 25 anos

A maior fabricante de softwares do mundo adotou um quadro multicolorido perto do nome da companhia escrito de maneira simples, em vez do conhecido logo em estilo itálico.

A companhia lançará ainda neste ano o sistema operacional Windows 8, mais uma versão do pacote Office e o novo software para smartphone, e espera que a nova marca faça o cliente ter uma visão mais intregrada dos produtos, assim como a Apple.

"Já faz 25 anos que a Microsoft tinha mudado o logo e agora é a hora certa de mudar", disse o diretor-geral da estratégia de marca da Microsoft.

"Esta série de lançamentos não só reúne apenas os nossos melhores produtos como representa uma nova era para a Microsoft. Então, nossa marca deve acentuar visualmente este novo começo", acrescentou no site da companhia.

A nova marca, que lembra a do Windows, já está no site da Microsoft e à mostra na mais nova loja, aberta nesta quina-feira em Boston.

(Por Bill Rigby)