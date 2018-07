Microsoft não mede esforços no lançamento de Halo 4

A Microsoft espera que o retorno do lacônico soldado, protegido por uma armadura verde, que protagoniza Halo atraia legiões de jogadores quando as vendas forem iniciadas à meia-noite. A série Halo já faturou três bilhões de dólares desde o lançamento do primeiro título, em 2001, e o novo jogo do "Master Chief" está chegando depois de um hiato de cinco anos.

A série, produzida pela Microsoft Game Studios, abriu as portas para a companhia no mundo dos videogames, no qual ela ingressou em 2001 com o lançamento do primeiro Xbox. A Microsoft já vendeu mais de 46 milhões de unidades do jogo, desde então, o que a ajudou a liderar o mercado de videogames, adiante do Playstation, da Sony e do Wii, da Nintendo.

Resta saber se o jogo, recebido positivamente pela crítica, será capaz de reanimar as vendas de videogames, que vêm em queda, e se conseguirá superar "Call of Duty: Black Ops 2", que chega ao mercado na semana que vem e disputará o posto de jogo mais vendido de 2012. O jogo de combate se tornou o título mais vendido para o Xbox.

A Nintendo também está lançando seu novo console Wii U, que vem acompanhado de controladores em forma de tablet, para a temporada de festas. A Activision Blizzard, rival da Microsoft, está produzindo uma versão do "Call of Duty: Black Ops 2" especialmente para acompanhar o lançamento do Wii U, que chega às lojas em 18 de novembro.

"Porque há cinco anos não tínhamos o Master Chief como protagonista de um jogo, há considerável demanda acumulada", disse Ryan McCaffrey, editor executivo de Xbox no site de videogames IGN.com.

"Call of Duty se tornou o jogo mais popular para o Xbox, e por isso creio que existirá concorrência acirrada", ele acrescentou.

Em Halo 4, o "Master Chief" ataca e aniquila alienígenas malignos, enquanto conduz uma busca que pode resultar no salvamento de Cortana, uma entidade de inteligência artificial que é sua amiga há muito tempo.

A Microsoft, que tem grandes esperanças quanto a Halo 4, não está medindo esforços para o lançamento, realizando grandes eventos em cidades como Seattle, Berlim e Londres - onde ela promoverá uma aventura ainda não revelada no rio Tâmisa.