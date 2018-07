Microsoft reforça ataque contra o Google em buscas O ataque da Microsoft ao Google, líder em buscas online, poderá avançar consideravelmente agora que as autoridades regulatórias europeias e norte-americanas liberaram a parceria de buscas entre a companhia e o Yahoo. O acordo de 10 anos, assinado em julho, representa o maior esforço da Microsoft para estabelecer uma operação online capaz de enfrentar o Google, em uma área na qual a Microsoft sofreu prejuízos de US$ 5 bilhões nos últimos quatro anos. "A Microsoft realmente tem condição de jogar dinheiro nisso", disse Kim Caughey, analista sênior do Fort Pitt Capital Group. "Acredito que a manobra possa funcionar. Se eles conseguirem avanços em áreas específicas, podem ter algo de positivo a reportar."