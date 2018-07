Microsoft relança Hotmail como Outlook, e com lado social

A maior produtora mundial de software vai mudar o nome do serviço Hotmail para Outlook, alterando sua aparência, facilitando a conexão com redes sociais e oferecendo novos recursos para lidar com a montanha de emails comerciais e spam que soterra as caixas de entrada de muitos usuários.

O Hotmail continuava a ser o maior serviço mundial de email online, em junho, de acordo com os dados mais recentes da comScore, que calcula seu total de usuários em 324 milhões, ou cerca de 36 por cento do mercado mundial.

Mas a marca está perdendo usuários para o Gmail, um rival que vem crescendo rapidamente e já detém 31 por cento do mercado. O Yahoo está estável, com 32 por cento.

Em um esforço para reconquistar o crescimento, a Microsoft vai mudar o nome do serviço para Outlook, uma marca conhecida da maior parte dos trabalhadores de escritório que utilizam o email do Microsoft Office, e melhorar a experiência do usuário. Os usuários do Hotmail serão convidados a adotar o novo serviço ao longo dos próximos meses.

O Hotmail, lançado em 1996, foi um dos primeiros serviços de email online, e a Microsoft não o atualizava há oito anos.

"Muita coisa mudou nos último oito anos e acreditamos que seja a hora de um email de cara nova", afirmou Chris Jones, o vice-presidente da divisão Windows Live da Microsoft, em um post no blog da empresa.

O novo look é simples e nada poluído, com muito espaço em branco, e lembra a recente reformulação do Gmail empreendida pelo Google. A publicidade é veiculada de forma discreta em uma coluna na porção direita da tela, e só quando o usuário está olhando suas pastas de arquivo. Não são veiculados anúncios quando as mensagens estão abertas.

Os usuários poderão se conectar facilmente às suas contas de Facebook, Twitter, LinkedIn e Google+, para ver as mais recentes atualizações de seus amigos e contatos. Também poderão acessar o chat do Facebook.

(Reportagem de Bill Rigby)