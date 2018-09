Mictório faz urina controlar videogame

Dois inventores da Bélgica criaram um mictório público que promete acabar com o mau hábito de homens que urinam nas ruas. Werner Dupont e Bart Geraets inventaram um sistema que usa o jato de urina dos homens nos mictórios para controlar os movimentos de um videogame. Uma cabine portátil abriga dois mictórios e dois homens podem disputar corridas de esqui ou explodir naves alienígenas no espaço. Para destruir a nave mãe, são necessários três ou quatro usuários de mictório seguidos com boa pontaria e bastante munição. Já para completar o percurso de slalom, além da habilidade, o usuário precisa urinar pelo menos 30 segundos. O segredo do invento são sensores instalados nos mictórios atrás das figuras de manequinhos, os Manneken Pis, símbolos da capital belga, Bruxelas. Geraets e Dupont também criaram jogos mais sérios, em que o usuário escolhe o seu candidato democrata predileto para as eleições americanas. Os inventores afirmam que não têm propostas pelo sistema e que o criaram apenas para se divertir. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.