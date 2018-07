A Flórida era o último Estado onde o resultado era uma dúvida em função de três condados ainda estarem apurando as urnas.

O partido Democrata na Flórida havia declarado vitória na quinta-feira, enquanto os Republicanos admitiram a derrota.

Com a vitória na Flórida, Obama liderou em todos os Estados decisivos, com exceção da Carolina do Norte, onde ele venceu por pouco em 2008.

(Por Greg McCune)