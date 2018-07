Mídia norte-coreana confirma visita de Kim à China

A imprensa norte-coreana normalmente não divulga informações sobre as raras viagens de Kim ao exterior até que ele volte para seu país em segurança.

O recluso líder teria ido buscar apoio econômico e proteção diplomática de seu único grande aliado, depois de irritar toda a região com suas exibições de força militar e com decisões equivocadas no âmbito doméstico.

A China, que há décadas dá apoio ao regime comunista norte-coreano, está cada vez mais farta do seu vizinho provocador, mas se dispõe a bancar Kim para evitar o caos na sua fronteira, segundo analistas.

(Reportagem de Jon Herskovitz e Royston Chan)