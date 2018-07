Migrante escolheu ''rumo certo''

Os pais de Givanilson Lima Góes, de 20 anos, migraram para a periferia de São Bernardo do Campo em meados dos anos 1990 vindos do interior da Bahia, quando ele tinha 7 anos. Apesar de ter chegado numa época em que a cidade ainda registrava índices elevados de assassinatos que começariam a diminuir somente a partir de 1999, Góes ingressou na escola pública para fazer parte da panelinha das crianças que gostavam de estudar.

Mesmo certo do rumo que gostaria de tomar na vida, em Baeta Neves, bairro onde mora, teve amigos que foram assassinados, outros que mergulharam no vício e alguns que acabaram presos. "Eu sempre quis chegar lá por meio dos estudos, mesmo sabendo que é o caminho mais difícil e longo. A criminalidade e as drogas são uma forma fácil de se conseguir o que se quer. Parece que cai do céu, mas com o passar do tempo quem escolhe esse rumo acaba ficando para trás."

As oportunidades foram aparecendo. Quando estudava curso técnico em Eletrônica, ingressou no Círculo de Leitura, aulas onde jovens discutem clássicos da literatura, oferecidas pelo Instituto Fernand Braudel, instituição da capital. Ia todos os sábados. Na mesma entidade, em 2006, tornou-se instrutor da Academia de Ciências, levando aos alunos das escolas públicas métodos para ensinar Ciência de uma maneira mais prática. "Vamos além do giz da lousa e da saliva. Para ensinar eletromagnetismo, montamos um telégrafo. Ensinamos ótica com uma câmera escura, damos aula de Astronomia e alguns de nossos alunos foram medalhistas na olimpíada de astronomia que disputaram. Eles passaram a olhar para o céu de outra maneira."

Góes faz curso de tecnólogo em Publicidade e usou o que aprendeu para fazer o site da Academia de Ciências (www.academiadeciencia.org.br). Quer fazer faculdade de Física. "Aqui há oportunidade para quem luta."