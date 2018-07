Mila Kunis aceita convite para baile feito pelo YouTube por militar americano

A atriz ucraniana naturalizada americana, Mila Kunis, do longa Cisne Negro, aceitou um convite para um baile feito pelo YouTube por um militar dos Estados Unidos baseado no Afeganistão.

Kunis concedia uma entrevista em um talk-show da televisão americana para promover outro filme, Amizade Colorida, ao lado do ator e cantor Justin Timberlake que junto com ela é o protagonista do longa.

Durante a entrevista, foi exibido o vídeo gravado pelo sargento Scott Moore, dos fuzileiros navais no qual ele faz o convite.

Moore se apresenta como sargento Scott Moore e acrescenta que a atriz pode chama-lo de "Scottie".

Ele serve no Afeganistão com o 3º Batalhão de Fuzileiros Navais.

Andando em um complexo murado e com muita segurança, vestido com sua farda completa de combate, óculos escuros e cabeça raspada, Moore gravou o vídeo com a ajuda de um amigo, olhando diretamente para a câmera.

"Só quero parar um momento em meu dia para te convidar para o Baile dos Fuzileiros Navais no dia 18 de novembro em Greenville, Carolina do Norte, sinceramente", disse.

"Então, pare um segundo, pense a respeito e depois me responda."

A atriz de 25 anos ficou surpresa ao assistir o vídeo e então pediu mais detalhes.

O cantor e ator Justin Timberlake então interveio.

"Você viu isto? Ouviu a respeito? Você precisa aceitar (o convite) pelo seu país", disse Timberlake.

Depois de ser convencida pelo colega de elenco, Kunis então olhou para a câmera do programa de entrevistas e disse a Moore que vai ao baile com ele.