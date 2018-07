Milan joga para pôr pressão na líder Inter Sem perder há quatro rodadas, o Milan recebe hoje o vice-lanterna Atalanta, com chances de encostar no líder, a Internazionale. A Inter tenta reagir contra a Udinese, fora de casa, dos recentes tropeços. Ontem, o brasileiro Keirrison marcou seu primeiro gol pela Fiorentina, no empate por 1 a 1 com a Lazio. No outro jogo, Catania 4 x 0 Bari.