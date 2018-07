Milan leva sufoco em casa e corre risco. Real quase lá

A enorme faixa pedia: "Nós queremos a vitória." Ganhar do Olympique de Marselha, no estádio San Siro, ontem, significava ao Milan garantir vaga nas oitavas de final da Copa dos Campeões. Mas a fase da equipe comandada por Leonardo não é fácil na temporada. O time jogou mal, cedeu o empate, por 1 a 1, passou sufoco, com duas bolas na trave, e terá de ganhar do Zurich, na Suíça, para não depender do resultado entre os franceses e o Real Madrid, quase classificado.

Com força máxima, o Milan começou o duelo passando a falsa impressão de que não deixaria a chance de a classificação escapar. Logo no começo o lateral Zambrotta perdeu chance incrível, ao chutar em cima do goleiro. O atacante Borriello mostrou tranquilidade. Drible desconcertante e chute entre as pernas de Mandanda: 1 a 0.

Alegria que durou exatos cinco minutos. Niang passou como quis por Oddo e cruzou. Dida espalmou e Lucho González silenciou os italianos. Mas haviam ainda 75 minutos. Neles, o que se viu foi um bombardeio dos visitantes, com direito a duas bolas na trave de Dida, uma do também brasileiro Brandão.

Em Madri, o Real cumpriu o papel, fez 1 a 0 no Zurich e está com o passaporte às oitavas quase carimbado. Higuaín, após passe preciso de Kaká, anotou o gol solitário. Após 56 dias afastado por lesão, o português Cristiano Ronaldo retornou aos gramados. Entrou aos 25 minutos do segundo tempo para ganhar ritmo para o clássico com o Barcelona, domingo, no Camp Nou, pelo Espanhol.

A decisão da chave ficou para terça-feira. O Real joga por empate com o Olympique, enquanto o Milan avança se ganhar do Zurich. Empate serve, desde que o Real não perca.

No mesmo dia, Juventus e Bayern se enfrentam em Turim pela última vaga do Grupo A. O Bordeaux (fez 2 a 0 na Juve, ontem) já está garantido. Os italianos jogam pelo empate contra os alemães que ressurgiram após 1 a 0 no Maccabi Haifa.

A semana que vem promete ser quente. São oito vagas em jogo. Os ingleses Manchester United, Chelsea e Arsenal, a italiana Fiorentina, os franceses Bordeaux e Lyon, o português Porto e o espanhol Sevilla já estão garantidos. Dos favoritos, apenas o Liverpool decepcionou, ao ser eliminado na terça-feira. Disputará a Liga Europa. Milan, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Internazionale ainda não garantiram a vaga e entram com a obrigação de evitar o vexame.