MILAN PERDE NOVAMENTE E TEM DOIS EXPULSOS*

Roberto Di Natale fez o gol da vitória da Udinese com um pênalti aos 23 minutos do segundo tempo, e os visitantes viram Cristian Zapata e o reserva Kevin-Prince Boateng serem expulsos em sua terceira derrota em quatro jogos da liga italiana.

O Milan enfrentava um adversário que, como ele mesmo, luta para se reconstruir após a venda de seus principais jogadores na pré-temporada.

A Udinese, que não havia vencido nenhum jogo na atual temporada, saiu na frente a cinco minutos do intervalo, quando o atacante sueco Mathias Ranegia conferiu na cara do gol na sequência de uma cobrança de falta.

Boateng, poupado da escalação principal, entrou aos sete minutos da etapa complementar e teve um impacto imediato, participando da jogada que culminou com o gol de empate de Stephan El Shaaraway.

O Milan perdeu fôlego e ficou para trás novamente. Zapata derrubou Ranegia e Di Natale não perdeu o pênalti.

ADIAMENTO

O Siena, que iniciou a campanha com uma dedução de seis pontos por seu envolvimento com o escândalo de manipulação de resultados conhecido como Calcioscommesse, está com menos um ponto depois de sua primeira vitória na temporada em cima da Inter de Milão por 2 a 0.

O Nápoli perdeu sua invencibilidade em um empate sem gols com o Catania, e o Sampdoria teve que aceitar um empate em 1 a 1 com o Torino em casa.

O pano de fundo da rodada foram os eventos na Sardenha, onde o governo da cidade de Cagliari cancelou a partida com o Roma depois que o time da casa desafiou sua decisão anterior de realizar a partida a portas fechadas.

No sábado, o Cagliari criticou "dificuldades burocráticas e o desinteresse coletivo das autoridades" e convidou os torcedores a comparecerem ao jogo.

O Cagliari se mudou para as Arenas Is, nas cercanias da capital sardenha, mas as autoridades declararam que o estádio não está apto a sedira jogos da primeira divisão.

(Por Brian Homewood em Berna)