Milan tropeça na Copa da Uefa e perde liderança do grupo O Milan perdeu na quarta-feira a chance de passar com vantagem para a fase de mata-mata da Copa da Uefa, ao permitir o empate do Wolfsburg no final do jogo, no estádio San Siro. Mahir Saglik marcou o gol que deixou o placar em 2 x 2. Como vencedor do grupo E, o Wolfsburg garantiu vaga contra o terceiro colocado de outro grupo, no sorteio com 32 times, marcado para sexta-feira. Já o Milan, heptacampeão europeu, terá de enfrentar um terceiro colocado oriundo da fase de grupos da Liga dos Campeões, um torneio mais disputado. O Hamburgo garantiu o primeiro lugar no Grupo F ao vencer o Aston Villa (também classificado) por 3 x 1, gols dos croatas Ivica Olic (2) e Mladen Petric. Num jogo entre dois times classificados, o Saint Etienne empatou em casa com o Valencia, por 2 x 2, e venceu o Grupo G. Três jogos por 1 x 0 deram a vaga aos vencedores: pelo grupo G, o FC Copenhaguen (contra o Bruges), e pelo Grupo H o Lech Poznan (contra Feyernoord) e o Deportivo La Coruña (contra o Nancy). SURPRESA EM MILÃO Em Milão, o meia Massimo Ambrosini abriu o placar para o time da casa aos 17 minutos. Cristian Zaccardo empatou no começo do segundo tempo, mas o brasileiro Alexandre Pato pôs o Milan novamente à frente. O time italiano parecia rumar para um caminho mais tranquilo na rodada de fevereiro, até que o atacante turco Saglik saiu do banco para buscar o empate a nove minutos do final, o que dava a liderança aos alemães. Em Amsterdã, um pênalti já nos descontos garantiu para o já classificado Ajax o empate em 2 x 2 contra o Slavia, de Praga. Pelo Grupo E, Peter Crouch marcou dois gols na vitória de 3 x 0 do Portsmouth sobre o Heerenveen - dois times que já não tinham chance. As seis últimas vagas em quatro grupos serão decididas em jogos na quinta-feira. Os ex-campeões Sevilla e Schalke 04 ainda não têm vaga garantida. O sorteio para as oitavas-de-final será realizado junto com o da próxima fase, na sexta-feira, em Nyon, na Suíça. A final do torneio está marcada para 20 de maio em Istambul.