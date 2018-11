Milhares ainda não sacaram abono salarial Cerca de 1,4 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial, informa o Ministério do Trabalho. Segundo informações da Agência Brasil, os trabalhadores que ainda não sacaram este abono irão receber, nos próximos dias, cartas do ministério informando sobre a disponibilidade do benefício, no valor de um salário mínimo.