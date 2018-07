Milhares casam em dia de abertura da Olimpíada

Pequim proibiu qualquer tipo de reuniões com muitas pessoas nesta sexta-feira, dia da abertura dos Jogos Olímpicos, mas isso não impediu que milhares de casais realizassem seu casamento no que é considerado um dia de sorte na China. Pelo menos 16.400 casais em Pequim e outros milhares no resto do país, escolheram a combinação do dia 8 do mês 8 de 2008 para casar. O dia também foi de comemoração para cerca de 30 mulheres do distrito de Haidian, que marcaram cesáreas para ter bebês olímpicos. Muitas mães em diversos estágios de gravidez correram aos hospitais para marcar cesáreas para a sexta-feira, mas os médicos recomendaram que elas esperassem e tivessem os bebês naturalmente, o que foi aceito pela maioria das futuras mães. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.