Milhares comparecem à última tourada de Barcelona

Mais de 20 mil espectadores lotaram a arena da Catalunha no fim de semana para a última das touradas da região autônoma.

Legisladores da Catalunha aprovaram no ano passado uma lei que proíbe as touradas, após 180 mil pessoas terem assinado uma petição. Enquanto eles alegam que a prática é cruel, opositores ao veto já disseram que vão levar à questão à Suprema Corte espanhola.

A campanha contra as touradas foi liderada por grupos que defendem os direitos dos animais, e abraçada por nacionalistas da Catalunha, que fazem questão de marcar as diferenças culturais da região autônoma em relação ao resto da Espanha.

Os ativistas celebraram a vitória política na Catalunha com um brinde, mas mesmo assim eles ainda vestiram preto no sábado, em protesto contra as touradas que continuam existindo em outras partes da Espanha.

De acordo com uma das pessoas que faz campanha contra as touradas, seis touros morreram na Catalunha no fim de semana, mas outros 12 mil morrerão na Espanha ao longo do próximo ano.