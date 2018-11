Milhares continuam sem eletricidade após chuvas no RS Até o começo da noite, 51 mil casas ainda estavam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. A falta de energia foi provocada por uma série de temporais com fortes rajadas de vento durante a madrugada e a manhã na região. Ao amanhecer, 285 mil pessoas estavam sem luz. As três concessionárias - CEEE, RGE e AES Sul - trabalharam todo o dia para restabelecer o serviço. Os temporais são conseqüência da formação de um ciclone extratropical no litoral uruguaio. O fenômeno já perdeu intensidade. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia para amanhã indica tempo nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas e vento de fraco a moderado.