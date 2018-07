Milhares de civis fogem de Gaza após alerta de Israel

Militantes do Hamas na Faixa de Gaza mantiveram foguetes no estado judeu e a pior crise de derramamento de sangue entre Israel-Palestina em dois anos não mostrou sinais de enfraquecimento. Enquanto isso, autoridades de relações exteriores ocidentais em reunião no domingo disseram que um cessar-fogo era uma prioridade urgente.

As forças israelenses lançaram panfletos na cidade de Beit Lahiya, perto da fronteira do norte de Gaza com Israel. Nos panfletos, estava escrito: "Aqueles que não cumprirem as instruções para sair imediatamente colocarão em risco suas vidas e as vidas de suas famílias. Cuidado".

O exército israelense disse aos moradores de três dos 10 bairros de Beit Lahiya para saírem da cidade de 70 mil pessoas até o meio dia de domingo. Funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) disseram que cerca de 4.000 pessoas fugiram para o sul para oito escolas administradas pelo organismo internacional na Cidade de Gaza.

Um oficial militar israelense, em uma entrevista por telefone a jornalistas estrangeiros, disse que Israel iria "atacar com força" na área de Beit Lahiya a partir do final da tarde de domingo.

"O inimigo construiu infraestrutura de foguete no meio das casas (em Beit Lahiya)", disse o oficial. "Ele quer me forçar a um ataque e a ferir civis".

Nas escolas administradas pela Agência das Nações Unidas de Socorro e Trabalho na Cidade de Gaza, os moradores de Beit Lahiya chegaram em carroças cheias de crianças, malas e colchões, enquanto outros vieram de carro ou táxi. Um homem, ainda de pijama, disse que alguns moradores tinham recebido telefonemas advertindo-os para sair.

"O que poderíamos fazer? Tivemos que correr para salvar as vidas de nossos filhos", disse Salem Abu Halima, 25 anos, pai de dois filhos.

O Ministério do Interior de Gaza, em um comunicado na rádio do Hamas, rejeitou as advertências israelenses como "guerra psicológica" e instruiu aqueles que deixaram suas casas a retornarem e a outros que deixem suas casas.