Milhares de fiéis prestam homenagens a cardeal no Rio

A missa de corpo presente, presidida pelo arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, começou às 15 horas e é prestigiada por representantes do islamismo, judaísmo, luteranismo e das igrejas Ortodoxa e Anglicana. Autoridades civis também estão presentes à cerimônia, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB) e a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini (DEM). Dom Eugênio nasceu naquele Estado.

Após a cerimônia, o corpo de dom Eugênio será levado à cripta da catedral, onde religiosos e familiares vão se despedir do religioso. Todos os pertences de dom Eugênio - incluindo o barrete, chapéu vermelho símbolo de que o cardeal é um príncipe da igreja, e que permanece exposto sobre o caixão durante toda a celebração - serão levados para o Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro. "Quando celebramos as exéquias, nós celebramos a esperança da vida que não termina com a morte", afirmou Dom Orani.