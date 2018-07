Milhares participam de funeral do papa da Igreja Copta no Egito

Milhares de pessoas foram até a Catedral de São Marcos, no Cairo, para o funeral do papa da Igreja Copta do Egito, Shenouda 3º.

Shenouda morreu no sábado em Alexandria, aos 88 anos. Desde 1971 ele era o líder da comunidade copta egípcia, a minoria cristã mais numerosa do mundo árabe. Cerca de 10% da população do país é copta.

Líderes religiosos de vários países, ministros do governo egípcio e diplomatas estrangeiros também compareceram à cerimônia, recebidos por uma guarda de honra e pelos sinos da catedral.

O funeral foi cercado de muita segurança e uma multidão acompanhou o cortejo.

Shenouda 3º era visto com um protetor pelos cristãos coptas do Egito. A comunidade vive um momento de tensão com setores da maioria muçulmana.

Vários ataques contra igrejas coptas foram registrados no país após a queda do regime de Hosni Mubarak.