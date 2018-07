Milhares participam de guerra de tomates na Espanha

Milhares de pessoas invadiram a cidade espanhola de Buñol nesta quarta-feira, 27, para participar do festival "La Tomatina", uma gigantesca guerra de tomates. O evento, que é realizado todos os anos, atrai pessoas de diversas partes do mundo, que transformam as ruas do normalmente pacato vilarejo. Assista ao vídeo Foto: AP Nem mesmo a alta mundial do preço dos alimentos e a seca que vem prejudicando os agricultores espanhóis ameaçou a realização da festa. Os participantes da "Tomatina" atiram tomates uns nos outros durante cerca de uma hora até ficarem cobertos de suco e polpa. A festa consome mais de 100 mil quilos de tomate e normalmente a prefeitura da cidade publica um código de conduta para evitar que alguém se machuque. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.