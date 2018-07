Milhares participam de parada gay em Londres

Até um milhão de pessoas participaram da parada gay anual de Londres neste sábado, segundo estimativas dos organizadores.

O evento, que comemora a cultura gay, lésbica, bissexual e de transgêneros, é uma das maiores paradas gays do mundo.

Este ano, a festa comemora o 40º aniversário da Frente de Liberação Gay, o grupo de pressão que organizou a primeira parada gay da cidade.

O desfile começou em Baker Street, oeste de Londres, e seguiu até Trafalgar Square, no centro.

Ao longo do percurso, DJs, dançarinos, atos de comédia e de música garantiram o entretenimento. Uma festa nas ruas do Soho ia marcar o fim do desfile.

Ruas cheias

A secretária da igualdade Lynne Featherstone, do partido Liberal Democrata - que nesta semana anunciou que o governo está pensando em permitir que as cerimônias de união civil para gays incluam hinos e leituras religiosas - participou da parada.

O conservador Nick Herbert - secretário do governo e abertamente gay - também compareceu ao evento, bem como o prefeito de Londres, Boris Johnson.

"Neste fim de semana, as ruas de Londres estarão cheias de gente de todos os cantos e origens participando de um dos eventos mais esperados do ano", disse Johnson.

"Fico feliz em apoiar as celebrações de orgulho gay em nossa cidade, e orgulhoso da reputação de Londres de ser um lugar onde você pode ser quem você é." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.