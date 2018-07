Milhares participam do Desafio da Paz, no Rio Cerca de dois mil corredores participaram neste domingo da terceira edição do Desafio da Paz, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, segundo dados do governo do Estado. Os participantes percorreram cinco quilômetros de distância dentro da comunidade, entre eles na trilha que ficou famosa durante a chegada das Forças de Paz no Complexo do Alemão, em novembro de 2010.