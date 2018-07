Milhares protestam contra cobertura eleitoral de TV no México

Os manifestantes, entre os quais estudantes e trabalhadores ligados a sindicatos, gritavam "digam a verdade" e impediam funcionários de entrar nos estúdios da emissora, na Cidade do México, mas deixavam as pessoas saírem do prédio.

Eles acusam a Televisa de apoiar Enrique Peña Nieto, que venceu a eleição com cerca de 7 pontos porcentuais de vantagem sobre o candidato de esquerda Andrés Manuel López Obrador.

Os manifestantes disseram que permaneceriam no local por 24 horas.

A Televisa continuou com a programação normal. Seus dirigentes dizem ter coberto a eleição de modo imparcial, tendo dado espaço a todos os candidatos nos principais noticiários.

López Obrador vem dizendo que Peña Nieto pagou à Televisa para obter cobertura favorável e que também comprou votos. Ele entrou com recurso contra o resultado no tribunal eleitoral, pedindo a anulação da eleição.

(Reportagem de Ioan Grillo)