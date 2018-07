Milhares protestam contra tarifas em Ouro Preto-MG

No trajeto até a principal praça da cidade, os manifestantes passaram em frente da casa que seria do diretor de uma empresa de transporte que opera no município. O protesto teve até transmissão com filmagem e apresentações ao vivo nas redes sociais feitos pelos participantes. A Polícia Militar (PM) acompanhou a manifestação a distância, de acordo com a corporação, visando garantir a segurança dos manifestantes, da sociedade e do patrimônio público. A PM promete intervir minimamente, somente em casos de vandalismo e depredação.

Faixas

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, quem cruzou as principais ruas e avenidas se deparou com faixas e cartazes espalhados por diferentes pontos. Eles divulgam o protesto que será realizado nesta quinta-feira, 20, contra a tarifa dos ônibus urbanos e a corrupção na política e foram colados, principalmente, por estudantes.

O movimento, que em outras cidades se organiza somente pela internet, em Uberlândia também ainda usa a publicidade nas ruas. Mas nas redes sociais o assunto também circula. A concentração está marcada para esta quinta-feira, a partir das 17 horas, na Praça Clarimundo Carneiro, e vai até a prefeitura. A tarifa na cidade foi reajustada em 25 centavos.

Em estudo

Na vizinha Uberaba, a briga também é para reduzir a tarifa que subiu 30 centavos em janeiro. A prefeitura antecipou-se afirmando que estuda a questão, porém, uma manifestação está prevista para sexta-feira, 21, saindo de frente do Correio central, às 17 horas, em direção à Praça Rui Barbosa.