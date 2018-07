Milhares protestam em Bangladesh após incêndio fatal em fábrica de roupas Milhares de trabalhadores enfurecidos do setor têxtil participaram de manifestações na periferia de Dhaka, nesta segunda-feira, após um incêndio que destruiu uma fábrica de roupas no fim de semana, matando mais de 100 pessoas, no pior incidente do tipo em um indústria na história de Bangladesh.